СМИ: рекордные 120 тыс. человек умерли в Англии за год, ожидая лечения
Guardian: рекордные 120 тыс. человек умерли в Англии за год, ожидая лечения
Лондон, 31 августа, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Свыше 120 тыс. человек скончались в Англии в 2022 году, не дождавшись госпитализации. Такие данные приводят лейбористы, ссылаясь на данные Национальной службы здравоохранения (NHS), пишет газета The Guardian.
«Это рекордное количество таких смертей, вдвое большее, чем 60 000 пациентов, умерших в 2017/18 году», — говорится в статье.
Так, в Королевской бесплатной больнице в Лондоне зарегистрировано 3615 смертей лиц из списка ожидания. В руководстве медучреждения заявили, что у NHS осталось слишком мало персонала и коек, а смерти пациентов обусловлены «десятилетием недостаточных инвестиций».
В группе защиты прав пациентов Healthwatch England назвали ситуацию «национальной трагедией». По словам зампредседателя совета Британской медицинской ассоциации Эммы Рансвик, смертельные случаи стали «ужасным обвинением» правительству в плохом управлении медицинскими службами.
Лейбористы направили запросы в 138 медицинских фондов и заключили, что 120 695 человек умерли по всей Англии в минувшем году в ожидании больничной помощи. Люди ожидали, к примеру, замену тазобедренного или коленного суставов. Им ответили в 35 фондах и указали, что в общей сложности было 30 611 таких смертей. Лейбористы экстраполировали эту цифру.
В NHS раскритиковали выводы лейбористов за ненадёжность, однако представители врачебного сообщества подтвердили, что больные умирают на фоне огромного давления на больницы и повсеместной нехватки персонала.
Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году около 300 тыс. сотрудников NHS участвовали в забастовках, требуя повышения заработной платы. Давняя проблема дефицита рабочей силы в британском здравоохранении обострилась после пандемии COVID-19. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявлял, что трудоустройство мигрантов, в том числе незаконных, не поможет спасти службу здравоохранения, а только усугубит ситуацию. По его мнению, внутри страны нужно обучать больше врачей.