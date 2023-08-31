Лондон, 31 августа, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Свыше 120 тыс. человек скончались в Англии в 2022 году, не дождавшись госпитализации. Такие данные приводят лейбористы, ссылаясь на данные Национальной службы здравоохранения (NHS), пишет газета The Guardian.

Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это рекордное количество таких смертей, вдвое большее, чем 60 000 пациентов, умерших в 2017/18 году», — говорится в статье.

Так, в Королевской бесплатной больнице в Лондоне зарегистрировано 3615 смертей лиц из списка ожидания. В руководстве медучреждения заявили, что у NHS осталось слишком мало персонала и коек, а смерти пациентов обусловлены «десятилетием недостаточных инвестиций».

В группе защиты прав пациентов Healthwatch England назвали ситуацию «национальной трагедией». По словам зампредседателя совета Британской медицинской ассоциации Эммы Рансвик, смертельные случаи стали «ужасным обвинением» правительству в плохом управлении медицинскими службами.

Лейбористы направили запросы в 138 медицинских фондов и заключили, что 120 695 человек умерли по всей Англии в минувшем году в ожидании больничной помощи. Люди ожидали, к примеру, замену тазобедренного или коленного суставов. Им ответили в 35 фондах и указали, что в общей сложности было 30 611 таких смертей. Лейбористы экстраполировали эту цифру.

В NHS раскритиковали выводы лейбористов за ненадёжность, однако представители врачебного сообщества подтвердили, что больные умирают на фоне огромного давления на больницы и повсеместной нехватки персонала.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году около 300 тыс. сотрудников NHS участвовали в забастовках, требуя повышения заработной платы. Давняя проблема дефицита рабочей силы в британском здравоохранении обострилась после пандемии COVID-19. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявлял, что трудоустройство мигрантов, в том числе незаконных, не поможет спасти службу здравоохранения, а только усугубит ситуацию. По его мнению, внутри страны нужно обучать больше врачей.