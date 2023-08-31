Пекин, 31 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Китай надеется, что «соответствующие стороны» будут рационально и объективно относиться к новому изданию «стандартной карты КНР» 2023 года. Об этом 31 августа заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге, комментируя вопрос журналиста о выпущенной в понедельник Министерством природных ресурсов Китая карте, на которой обозначены в качестве входящих в состав КНР акватории в Южно-Китайском море, за которые страна ведёт спор с Вьетнамом, Брунеем, Индонезией, Филиппинами и Малайзией, а также некоторые другие территории, включая остров Тайвань.

Иван Шилов ИА Регнум

Он обратил внимание на то, что позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря всегда была ясной и китайские компетентные органы каждый год обновляют и выпускают различные типы карт, при этом целью является предоставление картографических услуг широкой общественности и повышение осведомленности общественности о стандартном использовании карт.

«Надеемся, что заинтересованные стороны будут объективно и рационально подходить к этому», — отметил Ван Вэньбинь.

Как передавало ИА Регнум, ранее китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал новый комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России, а именно Большой Уссурийский остров, оказалась «присоединена» к Китайской Народной Республике. В составе Китая также оказались индийский северный штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Индия уже выразила китайской стороне протест.

Китаевед, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин считает, что появление на китайских картах острова Большой Уссурийский в качестве территории КНР следует понимать как недоразумение, вызванное вопросами технического характера.

Он отметил, что Аруначал-Прадеш китайцы включали в свой состав всегда. Это их старая позиция по территориальному спору с Индией. Что касается Большого Уссурийского, то надо смотреть большую крупномасштабную карту. То, что было приведено на том сайте, это карты мелкого масштаба, на которых обычно не видно изменения границ, так как вся площадь Большого Уссурийского около 300 с чем-то квадратных километров, уточнил китаевед.