Москва, 31 августа, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Правоохранители задержали подозреваемого в расстреле экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, сообщила корреспонденту ИА Регнум дочь погибшего Наида. Девушка рассказала, что в момент убийства её отец находился в гостях на даче у своих друзей.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Мне очень тяжело говорить. Мы сейчас все находимся в селе в Дагестане. Нам сообщили, что преступника задержали. Кто выстрелил в отца, его данные и почему он так поступил с моим отцом, неизвестно. Папу убили, когда он был на даче у своих друзей. Он был в гостях», — рассказала журналистам Наида Гамзаева.

У бывшего народного избранника остались трое детей — две дочери и сын.

Источник ИА Регнум сообщил, что Ахмед Гамзаев умер ещё 26 августа и к настоящему моменту мужчину уже похоронили. По предварительным данным неизвестный застрелил 55-летнего экс-депутата из огнестрельного оружия.

Ранее ИА Регнум писало, что в апреле на Ахмеда Гамзаева было совершенно нападение. Собеседник издания сообщил, что в результате конфликта в пивоварне Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной Гамзаев попал в больницу с многочисленными травмами. Мужчине сломали челюсть и выбили зубы. После драки полиция с помощью камер пыталась найти виновных в избиении Ахмеда Гамзаева.