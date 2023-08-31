Стокгольм, 31 августа, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В трёх городах Швеции за одну ночь произошли четыре взрыва, сообщило 31 августа агентство AFP, ссылаясь на заявление местной полиции.

Иван Шилов ИА Регнум

Первые два взрыва прогремели в городе Гетеборге на западном побережье королевства около 01:00 по местному времени (02:00 мск). Час спустя полиция сообщила о взрыве в столичном пригороде Норсборге и городе Нючепинге, который находится примерно в 100 км к югу от Стокгольма.

Согласно данным полиции, все взрывы произошли в жилых домах, сообщений о пострадавших нет. Что именно послужило причиной взрывов, в полиции не сообщили.

Как передавало ИА Регнум, Стокгольм и прочие крупные города Швеции терзают войны этнических банд, состоящих из представителей безработной молодёжи, выходцев из семей мигрантов. За первые семь месяцев 2023 года полиция зарегистрировала в Швеции в общей сложности 101 взрыв. Если добавить к ним взрывы предотвращённые, то общее число увеличивается до 196.

По данным полиции, большинство совершённых подрывов имели место в южных регионах Швеции, где были зарегистрированы 35 подобных случаев. Далее следует Стокгольм с 31 взрывом. Шведские преступники используют для подрывов динамит, похищенный со строительных предприятий. Реже используются ручные гранаты, которые ввозятся в страну нелегально.