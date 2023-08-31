Киев, 31 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Предстоящая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана — последний шанс «увидеть возвращение России к зерновой сделке», заявил 31 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган

«Сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России к черноморской зерновой сделке», — заявил Кулеба в ходе выступления на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Испании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров РФ и Турции пройдёт в России в ближайшие дни. По данным источников СМИ в МИД Турции, переговоры могут пройти 4 сентября в Сочи.

30 августа в МИД России заявили, что инициатива Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для дальнейшей переработки и поставки в нуждающиеся страны рассматривается как альтернатива зерновой сделке. Этот вариант будет обсуждаться в ходе переговоров главы МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, отметили в российском ведомстве.

В ходе переговоров Путина и Эрдогана зерновая сделка между Россией и Турцией может обсуждаться в двух вариантах, и один из них не предполагает использования украинского продовольствия, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия черноморской зерновой инициативы. Причиной стало то, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено. Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России, напоминали в МИД РФ и Кремле. Россия готова вернуться к сделке после того, как обещания будут выполнены, отмечал Владимир Путин.