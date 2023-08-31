Джакарта, 31 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Главы МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) обратились к Индонезии с предложением присоединиться к альянсу, сообщила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

MAST IRHAM/EPA/ТАСС Джакарта. Индонезия

«Изначально существовала идея о расширении членства БРИКС, и все министры иностранных дел БРИКС обратились к Индонезии с предложением вступить в альянс», — цитирует её индонезийское агентство ANTARA.

Вместе с тем, по словам Марсуди, сейчас Индонезия проводит исследования, чтобы рассмотреть преимущества вступления в БРИКС.

Также она заявила, что Джакарта пока не подавала письма о «выражении заинтересованности» в присоединении к альянсу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР.

В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.

Расширение БРИКС свидетельствует о желании изменить текущий международный порядок и о провале лидерства США, сообщило ранее агентство Bloomberg.