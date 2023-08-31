Москва, 31 августа, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ увеличилась в полтора раза. Среди конкурентов Twitch теперь китайский Trovo и новичок рынка — российский VK Play. Финансово поддерживают стримеров в основном миллениалы — они составляют почти половину всей аудитории донатных сервисов, выяснили эксперты «МегаФона».

Цитата из к/ф «Убрать из друзей: Даркнет». Реж. Стивен Саско. 2018. США Стрим

Самой популярной платформой для стримеров всё ещё остается Twitch. Её российская аудитория выросла на 24%, несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие сервисы. Вторую строчку занимает китайская платформа Trovo от компании Tencent, хотя её российская аудитория и просела на треть за прошедший год. На третьем месте VK Play — сервис, запущенный только в апреле 2022 года, уже входит в число самых посещаемых порталов для стриминга.

Основную аудиторию стриминговых платформ теперь составляют не зумеры, а миллениалы. В этом году доля абонентов от 17 до 25 лет сократилась до 44,5%, для сравнения: в прошлом году их аудитория была 48%. Миллениалы (22–35 лет) составили 47% аудитории платформ против 40% годом ранее. Третий значимый сегмент для стриминга — абоненты в возрасте 35–45 лет, их доля составляет на сегодня около 8%.

Кроме того, миллениалы чаще других финансово поддерживают любимых стримеров — именно они составляют сегодня 46% аудитории донатных сервисов, в то время как зумеры занимают треть (35%). В целом аудитория российских донатных сервисов за 2023 год увеличилась втрое.

Наиболее популярной платформой для донатов стала boosty. to. За первое полугодие ее посещаемость выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в топ-3 наиболее популярных сайтов для пожертвований у россиян вошли sponsr.ru и donatepay.ru.