Санкт-Петербург, 31 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области стражи порядка задержали подозреваемую в краже частицы мощей Святого Николая из храма в Кировске. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

МВД России Украденные частицы мощей Святого Николая

«Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как передавало ИА Регнум, в Ленинградской области прихожанка похитила мощи Святого Николая Чудотворца. Инцидент произошёл в храме Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи в Кировске. К храму подъехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи Святого Николая Чудотворца. Когда мощи вынесли, женщина помолилась, а после взяла их, села в автомобиль и скрылась.