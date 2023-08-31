СМИ: встреча Путина с Эрдоганом состоится 4 сентября
ТАСС: встреча Путина и Эрдогана пройдёт в Сочи 4 сентября
Москва, 31 августа, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется в Сочи 4 сентября, сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.
«Пока встреча планируется на 4 сентября», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем власти Турции пока не объявляли официальную дату визита Эрдогана в Россию.
Как передавало ИА Регнум, 29 августа турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября.
Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников написал, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Газета Hürriyet, ссылаясь на источники, сообщила, что Путин и Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу зерновой сделки.