Москва, 31 августа, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется в Сочи 4 сентября, сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган

«Пока встреча планируется на 4 сентября», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем власти Турции пока не объявляли официальную дату визита Эрдогана в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября.

Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников написал, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Газета Hürriyet, ссылаясь на источники, сообщила, что Путин и Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу зерновой сделки.