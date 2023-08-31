Москва, 31 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Елена Чупракова, директор певицы Аллы Пугачёвой, опровергла сведения о долге артистки за коммунальные услуги в московском поселении Первомайское. Об этом сообщило издание «Подъём».

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«Я никогда не слышала про такой участок у Аллы Борисовны. По всей видимости, фейк. Я ничего про это не знаю», — приводит издание слова представительницы певицы.

Как передавало ИА Регнум, с начала специальной военной операции Алла Пугачёва покинула Россию вместе с семьёй. В сентябре 2022 года она негативно высказалась об СВО и попросила признать её иноагентом в знак поддержки мужа Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который неоднократно оскорбительно отзывался о стране. Позднее она также заявила в своём профиле в соцсети, что рада якобы «ненависти», которую к ней испытывают россияне из-за её позиции. Она заявила, что они могут продолжать скрежетать зубами, и назвала их холопами и рабами.

Ранее суд не стал взыскивать с певицы Аллы Пугачёвой 50 тыс. рублей за аренду участка в Солнечногорске. Мировой судья вернул городской администрации поданное заявление с требованием взыскать с артистки долг за пользование землёй. В заявлении говорилось о том, что Пугачёва длительное время не оплачивала аренду участка в Солнечногорске.