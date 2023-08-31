Сочи, Краснодарский край, 31 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Жительница Ставропольского края покончила с собой в Сочи на глазах у отдыхающих. Об этом сообщило издание aif.ru.

РИА Новости/Екатерина Лызлова

По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, 30 августа 29-летнюю женщину искал на одном из пляжей мужчина. Он показывал отдыхающим её фотографию и спрашивал о ней.

В это время женщина находилась в море неподалёку от берега. Ей пытались оказать первую помощь, когда извлекли из воды. На место прибыли медики, они констатировали смерть туристки.

Женщина оставила предсмертную записку. На отдыхе она находилась вместе с матерью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Кабардино-Балкарии покончили с собой четыре сестры. Сначала совершила суицид одна из них, а на следующий день тела трёх женщин нашли в автомобиле между сёлами Лечинкай и Нижний Чегем. Одна из них перед трагедией рассказала брату о желании уйти из жизни.