Вашингтон, 31 августа, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп во время дачи показаний генеральному прокурору штата Нью-Йорка Летиции Джеймс заявил, что во время своего президентского срока спас мир от ядерной войны. Газета The New York Times 31 августа опубликовала выдержки из стенограммы его допроса, который состоялся в апреле.

РИА Новости Дональд Трамп

«Я думаю, что у вас случился бы ядерный холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Я думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали президентом США», — приводит издание слова Трампа.

Он назвал своё пребывание в Белом доме самой важной работой в мире, спасающей миллионы жизней.

В июне 2018 года, во время президентства Трампа, в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошёл в Ханое 27–28 февраля 2019 года. Тогда Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Позднее Трамп охарактеризовал лидера КНДР как очень умного, хитрого и безжалостного человека. По мнению экс-главы Белого дома, Ким Чен Ын был рождён умным «генетически» и это помогло северокорейскому лидеру установить контроль над военными, людьми и вообще всем в КНДР.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп утверждал, что может прекратить конфликт на Украине, сказав украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лишь одно слово.

«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение», — сказал он.

Бывший глава государства также отметил, что у него были очень хорошие отношения как с президентом Украины, так и с российским лидером и он смог бы в течение одного дня завершить конфликт.