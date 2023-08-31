Вашингтон, 31 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский после провала контрнаступления погибнет от рук военных ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

ROB ENGELAAR/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, военные ВСУ после контрнаступления будут на взводе, они будут спрашивать: «Что мы делаем, зачем мы это делаем?».

«И они начнут смотреть на Зеленского, видеть его коррупцию, поймут, что другого выхода нет. Уже всё готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные», — сказал Риттер.

Он добавил, что после окончательного провала контрнаступления ВСУ будут искать причину своего поражения в некомпетентности и коррумпированности Зеленского, которому не удастся избежать мести от рук своих же военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вектор распада Украины виден отчётливо, с таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму скоро будет некем воевать.

Украинский мобильный оператор «Киевстар» 29 августа раскрыл реальные потери ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата. В промо оператора говорилось, что 400 тыс. бойцов никогда не ответят на звонок. Позже видео было удалено.