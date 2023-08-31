Варшава, 31 августа, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Причиной «странного» полёта самолёта авиакомпании Turkish Airlines с туристами из России в небе Польши стал грозовой фронт, сообщила 31 августа польская радиостанциия ZET. Судя по данным мониторингового ресурса Flightradar24, 29 августа турецкое судно сделало крюк, пролетев над городами Польши: вначале борт, следовавший из Бодрума в Москву, развернулся между Люблином и Замостьем, а затем полетел в сторону Жешува и Кракова. В направлении российской столицы лайнер направился после того, как пролетел над Варшавой. Польские журналисты сочли данное обстоятельство «странным», не поясняя почему.

Максим Блинов/РИА Новости

Указав на то обстоятельство, что самолеты с русскими до сих пор летают над Польшей, сотрудники радиостанции ZET отметили, что лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе.

Как сообщало ИА Регнум, в дополнение к запрету поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним, Евросоюз, в связи с началом специальной военной операции на Украине, запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. В качестве отметиной меры Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.

Вопреки запрету три самолёта российских авиакомпаний, летя над нейтральными водами, были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. И в этом инциденте, случившиеся в середине августа 2023 года с гражданскими авиасудами «Уральских авиалиний», NordWind и «Россия», которые летели в/из Калининграда, на полёты повлиял грозовой фронт. В небе двух стран оба лайнера провели около десяти минут. Позже стало известно, что Хельсинки на пять минут пустили в свое воздушное пространство еще один российский лайнер, летевший в Самару.

Росавиация подтвердила, что российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолётов иностранных государств в воздушном пространстве России в случае необходимости.

В конце мая 2023 года перелёт россиян в Европу облегчила авиакомпания Georgian Airways. Её основатель — Тамаз Гаиашвили заявил тогда, что компания запустит для жителей России транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Он уточнил, что это будут рейсы в пять европейских городов: Париж, Милан, Вену, Салоники, Ларнаку. Этому предшествовало подписание указа об отмене виз между Россией и Грузией президентом РФ Владимиром Путиным 10 мая. Также глава государства разрешил российским авиакомпаниям вновь совершать перелёты в республику.

В Польше эти действия назвали «плохой новостью». Так, 3 июня польский портал Onet заявил, что вновь открытое авиасообщение между Грузией и Россией дало российским путешественникам новые возможности для совершения поездок

«Расширение списка рейсов… через Тбилиси — плохая новость и ещё один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян», — отмечалось в материале.

В России введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств.