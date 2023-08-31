Минск, 31 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. Об этом сообщило агентство БелТА.

Телекомпания «ВоенТВ»/ТАСС

Белорусский лидер, слова которого приводит агентство, отметил, что власти Польши и стран Балтии нагнетают истерию по поводу присутствия на территории Белоруссии сотрудников частной военной компании «Вагнер», они требуют немедленного вывода их из страны.

«При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего», — приводят журналисты его слова.

Лукашенко добавил, что тогда можно будет и Белоруссии предъявлять претензии по поводу присутствия на территории страны военнослужащих из других государств.

«А пока это — необоснованные и глупые требования, даже не просьбы и предложения, а требования», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявил, что главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии немедленно выдворить бойцов ЧВК «Вагнер» со своей территории.

По его словам, главы МВД также потребовали немедленно оставить приграничную территорию нелегальным мигрантам, которых туда стягивают белорусские службы. Каминьский пояснил, что на границе стран Балтии и Польши с Белоруссией происходит эскалация ситуации.

В Польше в последнее время начали заявлять об угрозах, которые якобы исходят от Белоруссии, а также перебрасывать дополнительные силы к границе с этой республикой. 1 августа польский МИД заявил, что два белорусских вертолёта нарушили польскую воздушную границу. Минск назвал эти обвинения надуманными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь отмечал, что находящиеся в стране бойцы «Вагнера» бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии, как отметил глава государства, не существует.