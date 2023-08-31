Мариуполь, ДНР, 31 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Мариуполь в рамках Всероссийского молебна за Победу доставили ковчег с мощами святого Георгия Победоносца. Молебен был проведён в Свято-Никольском кафедральном соборе города 31 августа.

Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина Ковчег с мощами святого Георгия Победоносца в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя

Литургию и молебен возглавил архиепископ Варсонофий. В храме собрались многочисленные верующие, жители и гости Мариуполя, в том числе врио главы ДНР Денис Пушилин и председатель общества «Царьград» Константин Малофеев.

Всероссийский молебен за Победу проходит по благословению главы РПЦ патриарха Кирилла с мая по сентябрь 2023 года во всех регионах России. Мощи великомученика Георгия Победоносца, которого православные почитают как покровителя русского воинства, будут привезены почти в 100 городов страны.

Восстановление Свято-Никольского кафедрального собора, который получил значительные повреждения от обстрелов со стороны ВСУ, было завершено в апреле 2023 года. В здании заменены окна, отремонтирована крыша, собор украшен новыми витражами. При этом службы в соборе не прекращались и во время боёв за освобождение Мариуполя, также храм был укрытием для мирных жителей и местом, где они могли набрать питьевую воду.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года в ходе поездки в Мариуполь первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и Денис Пушилин посетили в том числе и восстановленный кафедральный собор города. Также Кириенко и Пушилин пообщались с жителями и проверили работу ряда рынков и магазинов восстанавливаемого города.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что в Мариуполе строители активно восстанавливают жильё, дороги, объекты культуры, образования, здравоохранения. В восстанавливаемом городе запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, создаются новые рабочие места, помощь Мариуполю оказывают представители целого ряда регионов страны, добавлял президент.