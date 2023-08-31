Кировск, Ленинградская область, 31 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области прихожанка похитила мощи Святого Николая Чудотворца, сообщил 31 августа источник ИА Регнум.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Инцидент произошёл в храме Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи в Кировске. К храму подъехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи Святого Николая Чудотворца.

Когда мощи вынесли, женщина помолилась, а после взяла их, села в автомобиль и скрылась.

В настоящее время реликвию и её похитительницу разыскивают. Также устанавливается причинённый храму материальный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в полицию поступило сообщение от настоятеля храма Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи» о том, что частица мощей Святого Великомученика и целителя Пантелеймона была украдена неизвестным в храме в Кировске.