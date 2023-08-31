Москва, 31 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Россия готова возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены её условия. Об этом 31 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся её», — сказал Песков.

Он добавил, что конкретных итогов обсуждения поставок зерна между Россией, Турцией и Катаром нет, в ближайшее время оно продолжится на высоком и высшем уровне.

Также представитель Кремля подчеркнул, что обвинения Киева в том, что Россия якобы намеренно создаёт угрозу голода в Африке для вызова новых волн миграции, являются безосновательными и ошибочными.

Он отметил, что это преднамеренное искажение реальности, а дефицит зерновых в Африке никак не связан с Россией.

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