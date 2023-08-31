Москва, 31 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Бывший президент СССР Михаил Горбачёв оставил значительный след в истории страны, а президент России Владимир Путин поддерживал с ним отношения, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Юрий Абрамочкин/РИА Новости Михаил Горбачев

Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к деятельности Горбачёва, скончавшегося год назад 30 августа.

Горбачёв, бывший руководителем Советского Союза в 1985–1991 годах, после продолжительной болезни скончался 30 августа 2022 года в возрасте 91 года. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой. Владимир Путин по случаю смерти экс-президента СССР выразил глубокие соболезнования его близким.

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