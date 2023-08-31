Москва, 31 августа, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос исключения произведений классиков из Единого государственного экзамена (ЕГЭ) к Минпросвещения России.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Это прерогатива Минпросвещения России, нужно вопрос туда обращать», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову и попросили его разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по русской литературе убрали ряд классических авторов. Депутаты отметили, что Федеральный институт педагогических измерений ранее исключил из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя, одновременно включив в список некоторых зарубежных писателей.

В пресс-службе Минпросвещения России 29 августа сообщили, что информация об исключении произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других русских классиков из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности. В министерстве уточнили, что ни одно из произведений русской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков не исключено из программы.

Как заявлял в июне 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов, каких-либо серьёзных изменений в содержании и технологии проведения ЕГЭ в 2024 году не будет. Важна стабильность, школьники должны заранее понимать правила, по которым будут сдавать экзамены, отметил он.