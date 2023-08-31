Киев, 31 августа, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Авиакатастрофа с украинскими вертолётами в Донецкой Народной Республике, в результате которой погибли шесть пилотов ВСУ, произошла из-за российского истребителя. Об этом рассказал спикер восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

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По его словам, авиакатастрофа произошла 29 августа под Краматорском. Во время полёта двух вертолётов Ми-8 ВСУ произошёл вылет российского истребителя Су-35, добавил он.

«Для того чтобы избежать вероятного поражения, они заходили на посадку, и произошла авиакатастрофа», — цитирует его украинское издание «Суспильне».

В результате крушения погибли шесть пилотов ВСУ.

Спикер 18-й бригады армейской авиации Евгений Ракита также заявил, что украинские ВВС потеряли на артёмовском направлении 29 августа сразу шесть лётчиков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские боевики попытались с помощью вертолёта Ми-8 нанести поражение российским военным, но борт не долетел и открыл огонь по своим.

Российские средства ПВО 26 августа сбили два украинских самолёта Су-25. Штурмовики Су-25 сбили в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка в Запорожской области.