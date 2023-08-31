Тверь, 31 августа, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Ключи от новых автомобилей для учреждений социальной сферы вручили сегодня, 31 августа, руководителям муниципалитетов Тверской области губернатор региона Игорь Руденя и руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимир Васильев. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, 15 муниципалитетов получили 44 автомобиля для медицинских и образовательных учреждений.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимир Васильев вручили ключи от новых автомобилей для учреждений социальной сферы руководителям муниципалитетов

В семейные центры Твери, Торжка, Западнодвинского, Зубцовского, Калининского, Калязинского, Кесовогорского, Конаковского, Кувшиновского, Максатихинского, Пеновского, Сандовского, Сонковского, Удомельского и Фировского округов переданы 15 новых машин. Еще 29 единиц транспорта будут оказывать помощь жителям Тверской области в службах амбулаторной и паллиативной помощи. Кроме того, переданы новый школьный автобус и автобус для областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке.

«Вручаемые сегодня машины — надёжная отечественная техника повышенной проходимости, которая позволит оперативно оказывать помощь семьям с детьми, а ребятам из областного детского дома в Торжке — посещать экскурсии, культурные, спортивные и образовательные мероприятия, — заявил губернатор Игорь Руденя. — Также новый транспорт даст возможность повысить качество медицинского обслуживания жителей, прежде всего, отдалённых территорий». Глава региона отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина и федерального правительства за последние пять лет медицинские, образовательные и социальные учреждения Верхневолжья получили порядка 480 единиц транспорта.

Семейные центры региона получили новые машины впервые. «Для семейных центров важны эти автомобили, потому что учреждения работают круглосуточно, а их сотрудники ежедневно выполняют свои обязанности и выезжают на помощь по первому звонку», — сказал исполняющий обязанности главы Калининского округа Сергей Румянцев.

В Старицком округе новый автомобиль предназначен для кабинета врача общей практики деревни Паньково. Подразделение расположено в 25 км от Старицкой ЦРБ и обслуживает населенные пункты в радиусе 60 км. «На этом участке у нас работают три фельдшера, медсестра и врач общей практики. Осуществляются вызовы на дом, патронажи, проводится вакцинация и диспансеризация населения, ведутся обязательные приёмы в трёх фельдшерско-акушерских пунктах. Наши специалисты, которые обслуживают этот непростой участок, очень ждут новый автомобиль», — рассказала главный врач Старицкой ЦРБ Татьяна Морданова.

Слова коллеги поддержал и главный врач Кимрской ЦРБ Сергей Сидоренко. Сегодня учреждению были вручены два автомобиля, один — для оказания паллиативной помощи пациентам на дому, второй — для обеспечения работы отдалённых подразделений ЦРБ. «Самое дальнее наше подразделение от главного корпуса больницы — 92 километра, также машины регулярно ездят в Тверь. Конечно, автопарк изнашивается очень быстро. И эти машины нас хорошо выручат. На территории большая потребность в транспорте: мы в прошлом году открыли три новых подразделения — два ФАПа и одну врачебную амбулаторию, в этом году заканчивается строительство ещё одного фельдшерско-акушерского пункта», — отметил Сергей Сидоренко.