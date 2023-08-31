Москва, 31 августа, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала соотечественникам места для отдыха в стране и рассказала, какие места её вдохновляют. Об этом сообщает телеканал «360».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Так, дипломат рассказала, что её вдохновляет усадьба Тараканово в Подмосковье, она порекомендовала посетить там церковь, где поэт Александр Блок венчался с актрисой Любовью Менделеевой.

«Там же комплекс усадеб, посвящённых Менделееву и Блоку. Это огромный музей, из нескольких мест состоящий», — добавила Захарова.

Также она назвала «фантастическим местом» для отдыха Анапу, которую представитель МИД открыла для себя в прошлом году. По её мнению, в целом курорты Краснодарского края «никогда не подведут».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по развитию активного туризма в стране, в том числе по созданию туристических клубов и законодательному обеспечению создания национальной системы туристических троп.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), наиболее бюджетные варианты отдыха у моря в бархатный сезон в этом году можно найти в Крыму. Схожие цены или немного дороже в Анапе. Стоимость десятидневной поездки в Сочи вдвоём начинается от 85,5 тыс. рублей.