Геленджик, Краснодарский край, 31 августа, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушен. Об этом 31 августа сообщил глава города Алексей Богодистов в своём Telegram-канале.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«11:00 — полная ликвидация пожара», — написал Богодистов.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике загорелся лесной массив. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра с порывами до 25–30 метров в секунду.

Богодистов сообщал, что площадь возгорания лесной подстилки увеличивалась до 118 га. Накануне, 30 августа, крупный лесной пожар в Геленджике был локализован.

В оперативном штабе Краснодарского края 31 августа сообщили, что новых очагов возгорания лесного массива в Геленджике не выявлено. В городе продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами.