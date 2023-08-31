Москва, 31 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алина Горбачёва, которую ранее разыскивали в Москве, приступила к контрольным прокатам. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Александр Вильф

В опубликованном видео она рассказала, что идёт на тренировку. Спортсменка поблагодарила тех, кто её поддерживает, и снова извинилась за своё исчезновение. По её словам, после публикации предыдущего видео с извинениями ей стало легче.

«Сейчас буду снимать больше «кружочков» в Telegram, чтобы показать подготовку к контрольным прокатам и побыстрее отвлечься от ситуации», — пообещала фигуристка.

Как сообщало ИА Регнум, об исчезновении 16-летней чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой стало известно 29 августа — в полицию обратилась мать фигуристки. Девушка исчезла после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Спортсменку искали с привлечением кинологов и водолазов, а вечером обнаружили в одном из столичных торговых центров. Гобачёву доставили к следователям. Причину своего исчезновения она не назвала. Девушка сообщила 30 августа, что находится дома с матерью и тренером.