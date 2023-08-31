Москва, 31 августа, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Московский производитель композитных материалов «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) поставил продукцию в Кемерово. Продукция будет использована для защиты газопровода одного из крупнейших отечественных предприятий химической отрасли, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Нанотехнологический центр композитов

«Столичные промышленники сегодня активно внедряют инновации, применяют высокотехнологичные инструменты и производят продукцию, которая упрощает работу в ряде отраслей. В частности, защитные стеклопластиковые футляры для подземных трубопроводов столичного производителя НЦК установили на газопроводе ведущего химического предприятия в Кемерове», — заявил Овчинский. Изделие заменяет традиционные стальные футляры и имеет значительные преимущества — легко монтируется и не требует применения сварки на газопроводах, что обеспечивает безопасность сотрудников. «Оно также обладает большим сроком эксплуатации — до 50 лет и стойкостью к агрессивным средам и ультрафиолету», — добавил Овчинский.

Композитные футляры применяются для защиты трубопроводов от внешних нагрузок и механических повреждений в местах пересечения с подземными и надземными сооружениями, автодорогами, железнодорожными и трамвайными путями. Продукция проходит испытания на внешнее и внутреннее давление. Вес композитного футляра в четыре раза меньше металлического, поэтому при его монтаже не нужна тяжелая техника.

Продукция НЦК будет использоваться компанией, которая специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры сельскохозяйственного и промышленного применения. Компания занимает второе место по производству капролактама и пятое по производству азотных удобрений в России.

Нанотехнологический центр композитов занимается разработкой и производством изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности. С 2017 года компания имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, который освобождает ее на десять лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.