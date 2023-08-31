Владивосток, 31 августа, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблём «Николай Вилков» прибыли в порт Зарубино в Приморье для эвакуации отдыхающих из отрезанной от дорожной сети части Хасанского муниципального округа. Об этом сообщил ТАСС.

Юрий Смитюк/ТАСС

Отмечается, что сейчас «Николай Вилков» проводит швартовку в Зарубино, на берегу эвакуации ожидают порядка 200 человек и около 50 автомашин, но желающих выехать гораздо больше.

«Эвакуация организуется, её ожидают около 1 тыс. человек», — приводит агентство слова заместителя главы администрации Хасанского муниципального округа Ирины Старцевой.

Уточняется, что Зарубино, Андреевка и некоторые соседние населённые пункты оказались отрезаны от транспортного сообщения с остальным краем после того, как водой размыло дороги, обрушились мосты, эти территории пользуются большой популярностью у туристов со всего Дальнего Востока.

Как передавало ИА Регнум, спасатели начали эвакуировать жителей Пуциловской территории Уссурийского городского округа Приморья в связи с угрозой подмыва дамбы после ливней. 31 августа поступила информация о том, что паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта, существует угроза подтопления домохозяйств, пояснили в пресс-службе.

В Приморском крае с начала ухудшения обстановки из-за интенсивных дождей из подтопленных домовладений эвакуировали 6101 человека, в том числе 864 ребёнка. Отмечается, что больше всего эвакуированных пришлось на Уссурийский городской округ — 3347 человек. При этом в Октябрьском и Спасском округах были эвакуированы соответственно 997 и 600 человек.