Геленджик, Краснодарский край, 31 августа, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Новых очагов возгорания лесного массива в Геленджике не выявлено, сообщили 31 августа в оперативном штабе Краснодарского края.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Отмечается, что в городе продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами.

«На данный момент пожар локализован, новых очагов возгорания не обнаружили», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике загорелся лесной массив. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра с порывами до 25–30 метров в секунду.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что площадь возгорания лесной подстилки увеличивалась до 118 га. Накануне, 30 августа, крупный лесной пожар в Геленджике был локализован.