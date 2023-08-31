Пекин, 31 августа, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Сообщения об аварии китайской атомной подлодки в Тайваньском проливе являются ложью. Об этом 31 августа заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь на брифинге.

Li Gang/ZUMAPRESS.com./Global Lool Press

«Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью», — сказал он.

Ранее в СМИ и соцсетях появились неподтвержденные сообщения о том, что атомная подлодка Китая типа 093 Shang якобы потерпела аварию в Тайваньском проливе, а весь её экипаж погиб. При этом тайваньские военные заявили, что нет никаких доказательств, которые бы указывали на столкновение с китайской подлодкой.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела трёхдневные военные учения в непосредственной близости от Тайваня. В ходе манёвров «Общий меч» ударная группировка ВМС КНР отработала действия по блокаде острова, который в Пекине считают мятежной провинцией. Группировка включала в себя шесть кораблей. Также задействовали группы фрегатов и эсминцев ВМС Китая, которые отработали сценарии преследования отступающих судов противника и блокирования судоходства.