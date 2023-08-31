Москва, 31 августа, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Недостаточная подготовка украинских пилотов к полётам на американских F-16 приведёт к уничтожению истребителей. Об этом написал исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, украинских пилотов, которые прошли шестимесячный курс обучения, ожидает такая же участь, что и бойцов ВСУ с западными оружием и подготовкой, задействованных в контрнаступлении. Они будут уничтожены, написал эксперт.

Он обратил внимание на то, что украинских лётчиков будут сбивать более опытные российские военнослужащие, поскольку качественная подготовка занимает не полгода, на подготовку требуется до пяти лет.

Отмечается, что с такими короткими сроками украинские лётчики смогут выполнять только лишь самые базовые манёвры, поэтому истребители F-16 будут бесполезны для ВСУ.

На Западе уже должны понять, что они имеют дело не с деревенщинами в Афганистане, вооружёнными автоматами АК-47, а с передовыми и высокопрофессиональными Вооруженными силами России, для которых лучшие пилоты имеют важное значение, подчеркнул исследователь.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа США разрешили третьим странам передавать Киеву американские истребители F-16. 20 августа Нидерланды пообещали поставить Вооружённым силам Украины 42 таких боевых машины.

В свою очередь, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что у украинских военных есть опыт эксплуатации самолета F-16, поскольку он уже прилетал в аэропорт на Украине.

30 августа газета The New York Times написала о том, что украинский президент Владимир Зеленский пытается срочно заручиться поддержкой западных стран в вопросе о поставке самолётов F-16, так как военная помощь может прекратиться после появления в этих государствах новых руководителей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Путин заявлял на ПМЭФ-2023, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.