Лондон, 31 августа, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Процесс вступления Украины и Молдавии в Евросоюз будет ускорен, только если внутри этого объединения будет максимальное политическое давление. Об этом 31 августа пишет британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

РИА Новости

По его словам, Украина и Молдавия являются наиболее вероятными претендентами на членство в ЕС, но для ускорения процесса их вступления ничего предпринято не будет, пока внутри союза не начнётся серьёзный «шум».

«Ничего не произойдёт, пока не будет максимального политического давления. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?» — приводит издание его слова.

Как сообщало ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году. Он подчеркнул, что Брюсселю следует рассматривать расширение ЕС как одну из главных задач.

По его словам, на следующем саммите ЕС, который состоится в октябре 2023 года, будет обсуждаться вопрос о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Кроме того, может зайти разговор о Боснии и Герцеговине, а также Грузии.

Заявка на вступление Украины в ЕС была отправлена ещё в конце зимы 2022 года. В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду заявила, что уже к 2030 году Молдавия вместе с Приднестровьем может войти в состав Евросоюза.