Токио, 31 августа, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Японский альпинист Юитиро Миура, покоривший Эверест в 2013 году в возрасте 80 лет, совершил успешное восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Kyodo

Утром 31 августа 90-летний альпинист начал финальный этап трёхдневного восхождения. Он поднимался к вершине на специальной инвалидной коляске, с обеих сторон её с помощью верёвок толкали несколько человек.

«Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину. Это великолепно», — заявил Миура.

Kyodo

Подъём к вершине Фудзи занял примерно два часа. Там Миуру, почётного директора международной старшей школы Clark Memorial, встретили учащиеся.

Альпинист подчеркнул, что совершил восхождение «в очень весёлой компании» и никогда не забудет открывшийся с вершины вид.

Юитиро Миура известен как самый пожилой альпинист, поднявшийся на Эверест. Всего он совершил три восхождения на высочайшую вершину планеты: в 2003, 2008 и 2013 годах. В 2020 году японец провёл около восьми месяцев в больнице из-за спинальной эпидуральной гематомы, вызывающей паралич рук и ног. Ранее он уже покорял вершину Фудзи и спускался с неё на лыжах.