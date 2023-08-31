Рим, 31 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Негативная реакция на Украине на речь папы Римского Франциска о величии России доказывает ярую русофобию киевского режима. Об этом написало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа Римский Франциск

В материале отмечается, что данная полемика является доказательством того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически.

Как считает автор, поскольку понтифик является одним из немногих сторонников мира на Западе, то многие видят в нём союзника России и врага Украины, Европы и НАТО.

«Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?» — поинтересовался автор статьи.

Издание отметило, что все, кто сейчас не оскорбляет русский народ и его великую историю, подвергаются жёсткой критике и папа Римский не является исключением.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа папа Римский, выступая по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодёжи, призвал молодых людей не забывать, что они наследники великой России, святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II.

Слова Франциска вызвали шквал критики в его сторону со стороны Киева. Так, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь понтифика «империалистической пропагандой».

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что папа Римский Франциск «поддержал русский мир» и стал инструментом российской пропаганды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что папа Римский знаком с российской историей и его призыв к молодёжи не забывать о своём великом наследии весьма отраден. При этом он добавил, что российское наследие не ограничивается только Петром I и Екатериной II.

Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине, а также усилия Святого престола и лично папы Римского Франциска, которые направлены на достижение мирного решения ситуации.