* запрещённая в России организация

Красный Лиман, ДНР, 31 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Националистам украинского штурмового батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось осуществить атаку на краснолиманском направлении. Как сообщил 31 августа РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, отражая при помощи авиации и артиллерии наступление штурмовых групп 12-й бригады «Азова», а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, бойцы группировки «Центр» уничтожили более 60 боевиков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Работа артиллерии ВС России в зоне СВО

Противник понес потери не только в живой силе, но и технике: уничтожены боевая машина пехоты, два пикапа и боевая бронированная машина, а также сбиты два украинских беспилотника «Лелека-100».

Подразделение «Азов» было одним из самых известных украинских военных формирований. В мае 2022 года, после почти трехмесячной осады, войска РФ захватили Мариуполь и взяли в плен около 2,5 тысячи националистов, окопавшихся на территории металлургического комбината «Азовсталь».

2 августа 2022 года Верховный суд Российской Федерации признал полк «Азов» террористической и экстремистской организацией, полностью запретив его деятельность на территории России. В сентябре 2022 года Россия обменяла боевиков «Азова» на пленных российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука. В начале января 2023 года газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленные источники в Турции информировала, что с тех пор командиры «Азова» пребывали в Турции, на чём настаивала российская сторона.

Уже в начале июня пятеро командиров вернулись на Украину, хотя должны были оставаться в республике до окончания боевых действий. О том, что боевики восстановились и полноценно принимают участие в боевых действиях, заявил 17 августа врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля подчеркнул, что нарушение договорённостей при передаче Украине Турцией главарей нацбатальона «Азов» никого не красит.

Жестокость батальона можно сравнить с преступлениями фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны. Боевики нацбатальона пытали и убивали мирных граждан, включая маленьких детей. Также боевики минировали гражданские объекты.

«Самая страшная пыточная современности находилась в Мариуполе, а боевики «Азова» дали ей необычное название «Библиотека». Людей, которые подвергались там самым изощрённым мучениям и казням, нацисты называли «книгами», — напомнил в конце декабря 2022 года директор Фонда «Историческая память», ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Александр Дюков.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что боевики нацбатальона «Азов» в большей степени занимались не боевыми действиями, а грабежами и пропагандой нацистской идеологии во время пребывания в Мариуполе, рассказал пленный боевик Сергей Русинов. Он заявил, что своими глазами видел, как убивали женщин и детей, называя их «вражескими карликами-разведчиками».

«Нам отдавали незаконные приказы совершать преступления», — пояснил на днях РИА Новости другой военнопленный этого подразделения — Андрей Черняков. Он досадует, что в плену находится уже 15 месяцев, хотя его командир обещал подчинённым 4–5 месяцев плена.

20 июня 2023 года сообщалось, что, судя по документам, подписанным властями Украины, в Киеве разделили военнопленных на «категории» по приоритетности обмена на российских бойцов и в первую очередь стремятся обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова», а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями.