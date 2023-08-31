Москва, 31 августа, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Двустороннее сотрудничество между Москвой и Бишкеком успешно развивается на различных направлениях. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина главе Киргизии Садыру Жапарову, направленной по случаю Дня независимости республики.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент РФ Владимир Путин

Российский лидер сердечно поздравил своего киргизского коллегу с национальным праздником и пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизии — счастья и благополучия.

«Отношения между нашими государствами основываются на принципах стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество на различных направлениях, конструктивное взаимодействие в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании многоплановых российско-киргизских связей, полностью отвечающем интересам народов обеих стран.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года состоялся официальный визит президента Киргизии Жапарова в Москву. Путин по итогам переговоров с киргизским коллегой отметил важность укрепления Вооружённых сил Киргизии, а также развития российских военных объектов на территории республики.