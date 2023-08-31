Москва, 31 августа, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли все ограничения на полёты, воздушные гавани работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службах аэропортов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, в аэропорту Внуково сообщили, что в 9:02 мск были сняты все ограничения на приём и выпуск воздушных судов, международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме.

В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, сообщили в воздушной гавани.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области.

По меньшей мере 55 авиарейсов оказались задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.