Йоханнесбург, ЮАР, 31 августа, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 38, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы.

Кадр из видео Службы спасения на месте пожара в Йоханнесбурге

Ранее сообщалось о 20 погибших и 43 пострадавших.

«Гибель тридцати восьми… была подтверждена», — сказал представить службы города Роберт Мулаудзи.

Как заявила южноафриканская общественная телекомпания SABC, загорелся пятиэтажный жилой дом. Экстренные службы тушат возгорание.