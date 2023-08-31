В ЮАР при пожаре в многоэтажном доме погибли 38 человек
Йоханнесбург, ЮАР, 31 августа, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 38, сообщил РИА Новости представитель экстренной службы.
Кадр из видео
Службы спасения на месте пожара в Йоханнесбурге
Ранее сообщалось о 20 погибших и 43 пострадавших.
«Гибель тридцати восьми… была подтверждена», — сказал представить службы города Роберт Мулаудзи.
Как заявила южноафриканская общественная телекомпания SABC, загорелся пятиэтажный жилой дом. Экстренные службы тушат возгорание.