Москва, 31 августа, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Работу аэропорта Внуково временно ограничили. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба воздушной гавани.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях безопасности с 5:21 некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа сообщил, что российские военные сбили в Воскресенском городском округе на юго-востоке Московской области беспилотник, летевший по направлению к Москве. Он отметил, что в ходе атаки никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать повреждений.

По меньшей мере 55 авиарейсов оказались задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. В ночь на 30 августа в московских аэропортах Домодедово и Внуково дважды объявлялся план «Ковёр». Его также ввели по разу в Шереметьево и Жуковском. Причиной задействования таких мер стали попытки ВСУ атаковать объекты на территории Центрального федерального округа России, в том числе и в Москве. Кроме того, полёты в Домодедово и Внуково попадали под ограничения и 29 августа.