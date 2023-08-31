Москва, 31 августа, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Российский экологический оператор (РЭО) предложил устанавливать в школах аппараты для раздельного сбора тары — фандоматы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Алексей Филиппов/РИА Новости

В преддверии нового учебного года РЭО предлагает Минпросвещения России рассмотреть возможность установки таких аппаратов в школах всех регионов страны.

Гендиректор компании Денис Буцаев, слова которого цитирует пресс-служба, отметил, что школьники смогут сдавать бутылки и банки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), алюминия, а также стекла, получая за это вознаграждение.

Он также отметил, что при сдаче тары в фандоматы учащиеся смогут получать баллы, бонусы, скидки на услуги связи, транспортную карту, в кафе или магазины сетей-партнёров. По желанию, от начисления бонусов можно будет отказаться в пользу благотворительных проектов, добавил он.

Уточняется, что фандоматы уже функционируют в некоторых школах России, они установлены в 245 школах Московской области, Башкирии и Татарстана.

Как передавало ИА Регнум, в России предложили запретить выбрасывать одежду вместе с мусором. РЭО предлагает поэтапно перейти к отказу от выброса одежды и обуви вместе с прочим мусором. Специальные боксы и фандоматы, считают в организации, можно установить в магазинах. Заниматься этим будут некоммерческие организации, а сдавшие вещи граждане смогут получать бонусы или скидки. Подобный подход прежде практиковали зарубежные ретейлеры.

Отмечается, что старую одежду и обувь, которая в настоящее время оказывается на мусорных полигонах, почти невозможно извлечь и переработать. Во всём мире так называемая индустрия fast fashion серьёзно вредит окружающей среде.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая нацпроект «Экология», призвала граждан не покупать каждый сезон новые джинсы и в целом перейти на осознанное потребление.