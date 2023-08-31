* запрещённая в России организация

Наступивший 554-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об отражении подразделениями группировки войск «Центр» атаки националистов бригады «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Как сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука, также ВС РФ удалось сорвать наступление штурмовиков 21-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника при этом составили более 60 военнослужащих.

На купянском направлении силами передовых подразделений группировки войск «Запад» при поддержке танков и артиллерии отражены шесть контратак ВСУ.

Провальное контрнаступление приведёт к тому, что осенью украинская армия перейдёт в оборону, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.