Лондон, 31 августа, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Предстоящей зимой США планируют перебросить на базу Лейкенхит в английском графстве Саффолк две эскадрильи бомбардировщиков пятого поколения F-35А, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Речь идёт о 54 самолётах, которые способны нести тактическое ядерное оружие.

«F-35 уже развёрнуты и будут перебазированы в конце этого года или уже в 2024 году. Это более новые, более функциональные самолёты, имеющие большую дальность полёта и использующие стелс-технологии, что крайне важно, если вы собираетесь использовать их, чтобы с высокой точностью сбрасывать ядерные бомбы», — сказал изданию источник.

По данным газеты, Конгресс уже получил от ВВС США запрос о выделении $50 млн для строительства на британской базе дополнительного жилья для 144 американских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время ряд европейских государств постепенно списывает F-16, заменяя их на более современные истребители F-35. К числу таких стран, в частности, относятся Норвегия, Нидерланды, Бельгия и Дания. Поэтому проблем с поставкой истребителей для ВСУ быть не должно, но они возникли. Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев рассчитывает получить как минимум 50 самолётов F-16.

По данным Bloomberg, американская компания Lockheed Martin планирует отправить властям США запрос на сумму $38 млрд с целью устранения неполадок, которые были выявлены в системе охлаждения двигателей истребителей F-35. В настоящее время F-35 является самым дорогостоящим в мире вооружением.

Совокупная стоимость истребителей достигает порядка $412 млрд, а техническое обслуживание всего авиапарка этих истребителей в ближайшие 77 лет обойдётся США в $1,3 трлн.