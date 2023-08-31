Варшава, 31 августа, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Странный полёт совершило воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines в небе Польши, говорится в материале польской радиостанции ZET.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Мониторинговый ресурс Flightradar24 29 августа зафиксировал необычный маршрут турецкого самолёта с туристами из России.

В статье отмечается, что следовавший из Бодрума в Москву борт сначала развернулся между Люблином и Замостьем, а затем направился в сторону Жешува и Кракова. Позже лайнер пролетел над Варшавой в сторону Москвы.

Причиной странного манёвра стал мощный грозовой фронт. В Сети также указали на то, что данный самолёт был не единственным, кому пришлось обходить этот грозовой фронт.

На радиостанции пояснили, почему самолёты с россиянами продолжают летать в воздушном пространстве Польши. Дело в том, что турецким лайнерам не запрещены полёты над территорией Евросоюза, поэтому они курсируют в польском небе.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа в Росавиации подтвердили пролёт трёх самолётов РФ, которые, летя над нейтральными водами, были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. Инцидент произошёл с гражданскими авиасудами «Уральских авиалиний», NordWind и «Россия». Самолёты летели в Калининград и обратно. Из-за грозы им пришлось войти в закрытое для России воздушное пространство стран НАТО.

Росавиация поблагодарила компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Российская сторона выразила готовность обеспечивать безопасное воздушное движение самолётов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости.