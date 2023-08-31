Дагестан, 3 мая, 2006, 15:10 — ИА Регнум. Правозащитники намерены предпринять независимое расследованием событий у дагестанского села Мискинджа, где 25 апреля в результате расстрела ОМОНом мирного митинга погибли два человека и пятеро были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было объявлено 3 мая на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что митинг 25 апреля прошел под лозунгом отставки действующего главы Докузпаринского района Керимхана Абасова . Официального разрешения на митинг не было получено. Как сообщил очевидец событий - уроженец села Мискинджа (ныне житель Кизляра, предприниматель) Серкер Шахбанов , недовольство жителей района деятельностью главы администрации зрело давно. Как ранее сообщалось, осенью 2005 г. в Докузпаринском районе прошел митинг с требованием снять его с должности. По словам Серкера Шахбанова, в Докузпаринском районе установился коррупционный режим. Нормой стали задержки пенсий и зарплат бюджетникам на 2-3 месяца, неполная выплата зарплаты и даже невыплата вообще при том, что люди расписываются за полную сумму, махинации с бюджетными средствами и землей. "Никто ничего не может сделать с этим человеком. Другого выхода не было", - констатировал Шахбанов.

По данным правозащитников, сотрудниками милиции были уничтожены все видеозаписи происходившего 25 апреля и даже отобраны у участников событий мобильные телефоны с камерами. Журналистам была продемонстрирована единственная уцелевшая видеозапись, на которой запечатлены события этого дня примерно с 9 ч. утра до 15 часов, когда начался расстрел. Видеоматериалы свидетельствуют о том, как первоначально колонна жителей ряда селений в количестве 3-5 тыс. человек двигалась в сторону райцентра - селения Усухчай. В руках людей - красные транспаранты с надписями на русском языке: "Долой хамство Керимхана", "Верните селам бюджеты", "Мы за честные выборы", шествующие скандировали: "В отставку! В отставку!" Однако провести митинг в райцентре не удалось. Улица была перегорожена ОМОНом, две роты которого прибыли из Махачкалы. Видеозапись переговоров начальника РОВД Докузпаринского района Бехрана Акбарова со старейшинами, возглавлявшими акцию, свидетельствует о мирном настроении толпы, в которой помимо мужчин были также женщины и дети. Пьяных, вооруженных или агрессивно настроенных людей в толпе не было заметно.

В результате переговоров около 11:35 протестующие решили изменить место проведения митинга и отправиться в селение Мискинджа примерно в пяти километрах от райцентра и были беспрепятственно пропущены ОМОНом, о чем свидетельствует видеозапись. Однако, не доходя до этого селения, участники акции (к этому моменту их осталось около 500 человек) решили провести митинг прямо на трассе и перекрыли дорогу, завалив ее камнями, которые подвезли на самосвале. "Если дорогу не перекрыть, никто не будет слушать", - пояснил Серкер Шахбанов. По его словам, дорога, ведущая в Мискинджу, служит связью с внешним миром для ряда горных сел и пограничных застав. Сознавая это, участники акции пропускали военные автомобили, а также машину, которая везла в роддом беременную женщину, подчеркнул он.

Как подчеркнули участники пресс-конференции, за все время акции к протестующим не вышел никто из представителей районной администрации. Что касается самого Керимхана Абасова, то он отсутствовал в районе. К митингующим прибыли начальник РОВД, прокурор района Фируза Лагметова , заместитель начальника 6 отдела (отдел по борьбе с организованной преступностью) МВД РД и заместитель министра внутренних дел Дагестана Магомет Исмаилов . Как сообщил Серкер Шахбанов, среди участников акции есть люди, слышавшие как прокурор и заместитель министра распорядились начать стрелять после того, как они покинут место событий. Около 15 часов дня, когда митинг практически завершился, как свидетельствует видеозапись, бойцы ОМОН, находившиеся на склонах по обе стороны дороги и непосредственно на проезжей части начали стрелять - преимущественно в воздух, но также велся огонь на поражение. Применялись и свето-шумовые гранаты. Согласно видеозаписи, спустя несколько минут началось бегство участников акции, однако, по словам очевидцев, преследование отдельных людей продолжалось около полутора часов. В частности, один из пострадавших получил огнестрельное ранение, когда пытался укрыться во дворе дома своего зятя примерно в полукилометре от места митинга.

Как подчеркнул, комментируя видеозапись, исполнительный директор Общероссийского общественного движения "За права человека" Лев Пономарев , никаких действий по рассеиванию толпы более мирными способами не было сделано.

Как сообщили участники пресс-конференции, в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. Трое участников акции находятся под стражей, ряд людей, выступавших на митинге близ Мискинджи, объявлены в розыск. В то же время один из ораторов на митинге 70-летний бывший глава администрации одного из селений побывал в Махачкале и встретился с президентом республики Муху Алиевым , который пообещал ему разобраться в том, что произошло.

"Мы не знаем, чтобы были возбуждены уголовные дела против тех, кто осуществлял расстрел; есть только словесное обещание разобраться. Мы, со своей стороны, будем делать то же, что делали в Благовещенске", - заявила председатель Московской Хельсинкской группы , член Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева .

"Я уверена, что если бы мы не прокричали о Благовещенске на весь мир, массовые избиения стали бы в нашей стране нормой. Если мы сейчас не поднимем крик на весь мир по поводу двух убитых и нескольких раненых, у нас будут еще расстрелы", - подчеркнула она.

"Мною подано в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении с требованием возбудить уголовное дело в связи с незаконным применением оружия", - сообщил Лев Пономарев.

По его словам, МВД Дагестана заранее готовилось к максимально жесткому разгону митинга - вплоть до стрельбы. Именно об этом предупреждали своих родных и знакомых некоторые бойцы ОМОН, уговаривая их не принимать участия в акции протеста.

Как сообщил Серкер Шахбанов, сотрудниками милиции на месте событий были собраны все гильзы. Однако один из раненых сохранил пулю, извлеченную из его тела. По его словам, она необычна - содержит в себе нечто вроде мелкой дроби. Другие пули, извлеченные из тел пострадавших, пластиковые со стальным сердечником.

Что касается ранений, полученных сотрудниками милиции, то, как пояснил Шахбанов, он сам являлся очевидцем того, как один из ОМОНовцев, в результате неосторожного обращения с оружием, снятым с предохранителя, случайно произвел выстрел себе в ногу, кроме того, по его словам, он видел в больнице милиционера, который вел видеозапись, получил удар по голове от неизвестного, после чего очнулся уже без камеры.

В ближайшее время группа правозащитников и журналистов намерена вылететь в Дагестан, чтобы посетить место событий и встретиться с очевидцами.