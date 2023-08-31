Купянск, Украина, 31 августа, 2023, 06:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки силами передовых подразделений группировки войск «Запад» при поддержке танков и артиллерии отражены шесть контратак ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Об этом пишет ТАСС. Якимкин уточнил, что российская авиация нанесла 15 ударов по личному составу и военной технике 43-й механизированной, 68-й отдельной егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены три украинских миномётных расчёта у населённых пунктов Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка.

Также, по словам Якимкина, средствами противовоздушной обороны в районе Софиевки и Жигловки ликвидированы два беспилотника ВСУ «Синица» и «Лелека-100». Он добавил, что украинские войска потеряли до двух взводов личного состава.

Как передавало ИА Регнум, в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества бойцы группировки «Центр» совместно с авиацией и артиллерией отразили наступление штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе боёв противник потерял более 60 человек. Также уничтожены боевая машина пехоты, два пикапа и боевая бронированная машина, сбиты два украинских беспилотника «Лелека-100».

Провальное контрнаступление приведёт к тому, что осенью украинская армия перейдёт в оборону, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что Киев пытается удержать Россию в состоянии конфликта из-за неудач на фронте, разочарования со стороны Западе, а также на фоне нарастающего недовольства всей командой киевского режима. Константинов добавил, что из-за этого руководству Украины выгодно дальнейшее противостояние.