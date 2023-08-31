Москва, 31 августа, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Московский производитель разработал для одной из крупнейших сетей автозаправочных станций (АЗС) систему, которая позволяет оптимизировать расход энергии, выявить и предотвратить причины перерасхода. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Связь Инжиниринг М»

«Столичная компания «Связь инжиниринг М» разработала дистанционную автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии для сети автозаправочных станций», — заявил Овчинский. Разработка позволяет оптимизировать расходы и сократить стоимость электроэнергии, так как все данные автоматически передаются на специальную платформу. Также система помогает выявить причины перерасхода электроэнергии на отдельных станциях, например, когда сотрудники забывают выключить кондиционер или освещение днём. «Для этого устанавливается верхний и нижний порог потребления. Если они будут нарушены, система об этом оповестит», — пояснил Овчинский.

Заказчиком стала крупнейшая из сетей АЗС Teboil.

Компания «Связь инжиниринг М» работает с 2005 года и занимается разработкой и производством систем учета энергоресурсов. За это время предприятие изготовило и смонтировало более 100 тысяч систем различного уровня сложности по всей стране.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят самые разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию, а также активно внедряют инновации.

Развитие собственных площадок в Москве даёт возможность компаниям увеличивать объемы реализации продукции, находить партнёров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.