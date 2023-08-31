Вашингтон, 31 августа, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Действующая администрация США, в которой работают «бандиты-фашисты», превращает страну в банановую республику, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в видеообращении, распространенном его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

По мнению политика, «в жизни Соединённых Штатов наступают темные времена». Трамп отметил, что нынешний американский лидер США Джо Байден «отсутствует разумом».

Экс-президент подчеркнул, что это происходит на фоне того, что Белый дом уголовно преследуют своих политических оппонентов. Трамп напомнил и про обвинения против себя.

Он сравнил эти действия администрации США с вмешательством в выборы, а подобный стиль государственного управления назвал «фашистским».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года губернатор американского штата Флорида Рон Десантис назвал США банановой республикой из-за обыска в поместье Дональда Трампа. Он отметил, что федеральные власти оказывают давление на своих политических оппонентов и одновременно с этим церемонятся с такими людьми, как сын президента страны Хантер Байден.

30 марта Дональд Трамп — младший выразил мнение, что обвинения, выдвинутые в адрес его отца Дональда Трампа, превращают США в банановую республику. Против Трампа — старшего обвинения выдвигались уже несколько раз. 6 сентября в суде Джорджии Трампу должны предъявить новые обвинения.