* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Красный Лиман, ДНР, 31 августа, 2023, 06:08 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе боевиков украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В беседе с РИА Новости он уточнил, что в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества бойцы группировки «Центр» совместно с авиацией и артиллерией отразили наступление штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады «Азова».

В ходе боёв противник потерял более 60 человек. Также уничтожены боевая машина пехоты, два пикапа и боевая бронированная машина, сбиты два украинских беспилотника «Лелека-100».

В результате контрбатарейной борьбы силами ВС России вскрыты и подавлены около 30 артпозиций украинских националистов, уничтожена гаубица «Мста-Б» вместе с боевым расчётом.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа в Минобороны РФ отметили работу расчёта миномёта «Сани», который поразил опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом. Воздушная разведка расчётом БПЛА «Суперкам» выявила перемещение подразделений ВСУ, производящих смену личного состава и усиление на опорном пункте. Артиллеристы получили координаты и первым же выстрелом разбили укрепления украинского опорного пункта.

По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит украинский нацбатальон «Азов»*, не раз предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции около населённого пункта Кременная. Офицер добавил, что Киев снова подводит радикалов на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе.