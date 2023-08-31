Берлин, 31 августа, 2023, 05:52 — ИА Регнум. В сравнении с Израилем Украина не способна вести длительные боевые действия, написал колумнист немецкой газеты Junge Welt Райнхард Лаутербах.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«США, похоже, рассматривают вариант предоставления гарантий безопасности для Украины как раз по примеру Израиля: оружие, деньги и политическая поддержка — пожалуйста, но никакого членства в НАТО», — считает автор публикации, добавив, что вступление Украины в Североатлантический альянс обязало бы США отправлять американских солдат в бой.

Лаутербах указал на разницу между Украиной и Израилем. Последний существенно превосходит своих арабских соседей в военном плане, а про Украину такого не скажешь.

В Киеве, по словам колумниста, не видят ближайшую перспективу выхода на мирные соглашения. Обозреватель напомнил, что ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил это в эфире телемарафона, пообещав украинцам вести длительные боевые действия по аналогии с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял планы Украины начать очередную попытку контрнаступления весной 2024 года. Он отметил, что пока США финансируют Киев, Украина может сохранять хотя бы видимость каких-то действий, однако способность ВСУ наносить эффективные удары по российской армии последовательно снижается. Аналитик обратил внимание на огромное число жертв среди хорошо подготовленных бойцов ВСУ, заменить которых Киеву некем.

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров назвал неприемлемой для России израильскую модель безопасности Киева. Он отметил, что президент Украины рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели и верит в то, что такой механизм предусматривает помощь в виде передачи оружия, технологий, финансов и обучения.

Шатров также добавил, что украинский лидер также полагает, что соглашение не сорвётся, даже если в США поменяется президент, так как голосование по таким вопросам идёт в Соединённых Штатах в Конгрессе, а в Европе — в парламенте. Эксперт напомнил, что подобную «израильскую» концепцию безопасности обсуждали ещё в сентябре 2022 года.