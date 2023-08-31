Вашингтон, 31 августа, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Действующая администрация США будет стараться затягивать украинский конфликт до выборов главы Белого дома 2024 года для повышения шансов переизбрания американского лидера Джо Байдена, написал в своей статье для издания The Daily Reckoning бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По его словам, в Вашингтоне понимают, что Украина не сможет одолеть Россию в ходе их противостояния, а отдалить поражение Киева способно только дальнейшее продолжение боевых действий.

«У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение», — отметил Рикардс.

Эксперт полагает, что в случае своего переизбрания действующий президент США просто бросит Киев, так же как сделал это с бывшими властями Афганистана в 2021 году. Экс-советник отметил, что американские власти надеялись на западное «чудо-оружие» в виде систем Patriot, РСЗО HIMARS, танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и ракет Storm Shadow.

Поставки указанных средств должны были помочь Украине в борьбе против России, однако, как подчеркнул Рикардс, Россия демонстрирует успехи, применяя против ВСУ гиперзвуковые ракеты и артиллерию, которыми уничтожает технику, поставленную Западом украинской стороне.

Эксперт добавил, что число погибших киевских военных оценивается более чем в 200 тысяч человек. Он назвал эти потери бессмысленными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал, что провал контрнаступления ВСУ может привести к тому, что президент России Владимир Путин «перевернёт шахматную доску», предложив мир, на который Западу в итоге придётся согласиться. Он отметил, что такой результат также приведет к уменьшению числа союзников Киева.

29 августа экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Эксперт пояснил, что полуостров имеет огромное значение для России, и Москва будет рассматривать любые угрозы по захвату крымской территории как реальные.