Вашингтон, 31 августа, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Сказанные в марте 2022 года слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине попытались сгладить его помощники, за что попали в немилость главы Белого дома. Об этом говорится в книге американского политического обозревателя Франклина Фоера The Last Politician. Выдержки из неё опубликовал портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Автор напомнил высказывание Байдена в Варшаве, который заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Помощники американского президента объяснили, что Байден лишь сымпровизировал, а не решил ухудшить отношения с Россией.

«Он знал, что ошибся. Но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребёнком, кипятился он в разговорах с друзьями. Неужели с Джоном Кеннеди когда-нибудь так нянчились?» — написал обозреватель.

Представитель Госдепартамента США также попытался оправдаться за слова Байдена, якобы его высказывания были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Вашингтона.

Книга появится на прилавках 5 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее портал Axios со ссылкой на чиновников из Белого дома отмечал, что за закрытыми дверями у президента США Джо Байдена вспыльчивый характер. Из-за этого некоторые помощники стараются избегать личных встреч с ним.

Указанное обстоятельство вынуждает некоторых брать с собой напарника в качестве щита, чтобы не принимать весь удар на себя. Байден может, в частности, позволить себе использовать нецензурную лексику в адрес подчинённых. При этом, как отметили анонимные американские политики, на публике президент США часто говорит шёпотом.

Чтобы свести к минимуму риск травмирования Байдена, а также число неловких ситуаций, его команда стала чаще использовать для американского лидера при его посадке и высадке из самолёта более короткие трапы. Однако и это не всегда помогает. В числе других мер ― очень крупный шрифт на телесуфлёре и карточки для заметок, чтобы напоминать Байдену о том, что он хочет сказать на собраниях.